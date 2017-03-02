Випуск новин за 11:00: Дефіцит води у Авдіївці. У Брюсселі розглянуть безвіз для України
Випуск новин 12:29, сьогодні 105 Читать новость на русском
У випуску новин 2 березня на 11:00 – у Авдіївці запасів води вистачить до кінця тижня, розраховують на допомогу рятувальників, волонтерів та Червоного Хреста. Безвіз для України мають схвалити постійні представники при Раді ЄС у Брюсселі.
Також у випуску:
З самого ранку бойовики обстрілюють Авдіївку з танків та мінометів.
МЗС Польщі заявило, що нормандський формат не вирішує українсько-російський конфлікт.
Невідомий жбурнув яйце у кандидата у президенти Франції.
ООН звинувачує Росію у військових злочинах у Сирії.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Що готує погода на початку тижня: прогнози синоптиків30 жовтня 2016 , 15:27
Російського посла знайшли мертвим в Індії26 січня , 11:46 42
Категорична заява Канади щодо Росії, обшуки у будинку Шустера – найцікавіше за добу13 листопада 2016 , 09:01
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32