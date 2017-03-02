Випуск новин за 11:00: Дефіцит води у Авдіївці. У Брюсселі розглянуть безвіз для України

У випуску новин 2 березня на 11:00 – у Авдіївці запасів води вистачить до кінця тижня, розраховують на допомогу рятувальників, волонтерів та Червоного Хреста. Безвіз для України мають схвалити постійні представники при Раді ЄС у Брюсселі.

Також у випуску: З самого ранку бойовики обстрілюють Авдіївку з танків та мінометів. МЗС Польщі заявило, що нормандський формат не вирішує українсько-російський конфлікт. Невідомий жбурнув яйце у кандидата у президенти Франції. ООН звинувачує Росію у військових злочинах у Сирії.

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