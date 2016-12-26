Випуск новин за 11:00: Карантин для школярів. Обстріли в АТО
Випуск новин 12:09, сьогодні 26 Читать новость на русском
У випуску новин 26 грудня станом на 11:00 – школи Івано-Франківська закрили на карантин. Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО
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Джерело: 24 Канал
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