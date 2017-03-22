Випуск новин за 11:00: Масове отруєння дітей. Самогубство військового

У випуску новин 22 березня станом на 10:00 – на Миколаївщині 10 дітей потрапили у лікарню з отруєнням. Офіцер повітряних сил ЗСУ покінчив життя самогубством.

Також у випуску: На Черкащині виявили банду фальшивомонетників. Банкноти були виготовлені на окупованій території України. За добу у зоні АТО поранений один український військовий, загиблих немає. Школу у Василькові, де обвалилась стіна, неможливо відновити. До Запоріжжя приїхали на лікування 25 дітей з Донбасу.

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