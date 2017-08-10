Випуск новин за 11:00: На Луганщині внаслідок конфлікту загинула жінка. 4G з'явиться в Україні

У випуску новин за 10 серпня станом на 11:00 – на Луганщині внаслідок конфлікту між військовими і цивільними загинула жінка. Уряд має намір подолати розвивати інтернет технологію 4G.

Також у випуску: Так званий "Верховний суд Криму" оголосить вирок Ахтему Чийгозу за місяць. За минулу добу бойовики майже 20 раз порушували режим тишини. В Естонії запустили сайт з 3D зображенням православних церков.

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