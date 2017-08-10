Випуск новин за 11:00: На Луганщині внаслідок конфлікту загинула жінка. 4G з'явиться в Україні
Випуск новин 11:51, сьогодні 15 Читать новость на русском
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У випуску новин за 10 серпня станом на 11:00 – на Луганщині внаслідок конфлікту між військовими і цивільними загинула жінка. Уряд має намір подолати розвивати інтернет технологію 4G.
Також у випуску:
Так званий "Верховний суд Криму" оголосить вирок Ахтему Чийгозу за місяць.
За минулу добу бойовики майже 20 раз порушували режим тишини.
В Естонії запустили сайт з 3D зображенням православних церков.
Джерело: 24 Канал
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