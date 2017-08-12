Випуск новин за 11:00: На півдні України затримали наркоторговців. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин за 12 серпня станом на 11:00 – в ході спільних рейдів Держприкордонслужби та Нацполиции, проведених в Одеській і Миколаївській областях ліквідовано організоване злочинне угрупування. У зоні АТО загинув один військовослужбовець, ще троє отримали бойові травми.

Також у випуску: На передовій зіграли весілля. Похолодання наприкінці тижня слід чекати у західних регіонах України. До Європи після аномальної спеки прийшла зима.

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