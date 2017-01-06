  • укр
  • рус
11:50
6 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 11:00: На Україну насувається активний циклон з Чорного моря
Випуск новин
11:28, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 11:00: На Україну насувається активний циклон з Чорного моря

Випуск новин 11:28, сьогодні 23 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 6 січня станом на 11:00 – про ускладнення погодних умов попередили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій. Очікуються сильні снігопади, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Також у випуску:

Шестеро людей загинули у дорожній аварії на Харківщині.

Майже 70 стародруків намагався вивезти з України чоловік на Львівщині.

Національна поліція планує збільшити штат.

Теги: Випуск новин Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
сьогодні, 10:00 Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
Анна Косинська 1 3099
Свято Різдва: неймовірні українські традиції
сьогодні, 10:54 Свято Різдва: неймовірні українські традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко
З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті
сьогодні, 08:41 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті
Ірина Полицька 463
Чи може бути ще гірше? Що очікує на Україну в 2017 році
сьогодні, 08:26 Чи може бути ще гірше? Що очікує на Україну в 2017 році
Богдан Яременко 2266
Не
5 січня, 22:37 Не "Кварталом" единым: об украинском абсурдизме и его истории
Дмитро Бєлобров 2 4793
"Приватбанк" тимчасово обмежив роботу рахунків для юридичних осіб
 20 грудня 2016 , 12:52 3
Нищук повідомив, де і коли прощатимуться з його дружиною
 9 жовтня 2016 , 14:59 1
Гройсман зробив заяву щодо газових махінацій Тимошенко
8 липня 2016 , 11:48 17
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля
 25 грудня 2016 , 22:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук