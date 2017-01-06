Випуск новин за 11:00: На Україну насувається активний циклон з Чорного моря

У випуску новин 6 січня станом на 11:00 – про ускладнення погодних умов попередили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій. Очікуються сильні снігопади, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Також у випуску: Шестеро людей загинули у дорожній аварії на Харківщині. Майже 70 стародруків намагався вивезти з України чоловік на Львівщині. Національна поліція планує збільшити штат.

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