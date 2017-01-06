Випуск новин за 11:00: На Україну насувається активний циклон з Чорного моря
Випуск новин 11:28, сьогодні 23 Читать новость на русском
У випуску новин 6 січня станом на 11:00 – про ускладнення погодних умов попередили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій. Очікуються сильні снігопади, хуртовини та ожеледиця на дорогах.
Також у випуску:
Шестеро людей загинули у дорожній аварії на Харківщині.
Майже 70 стародруків намагався вивезти з України чоловік на Львівщині.
Національна поліція планує збільшити штат.
Джерело: 24 Канал
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