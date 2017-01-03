Випуск новин за 11:00: На Україну насувається негода. Ялинку встановили на дні Чорного моря

У випуску новин 3 січня станом на 11:00 – в Україні сьогодні сніжитиме. Негоду синоптики прогнозують одразу у 12 областях. Рятувальники закликають водіїв бути обережнішими на дорогах через снігопади.

Також у випуску: В Одесі на дні Чорного моря встановили новорічну ялинку. На Донеччині загинули двоє українських військових. Зону АТО сьогодні відвідує новий глава ОБСЄ Себастьян Курц.

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