Випуск новин за 11:00: Наслідки негоди в Україні. Святкування Старого Нового року
Випуск новин 11:50, сьогодні 119 Читать новость на русском
У випуску новин 15 січня за 11:00 – внаслідок негоди десятки населених пунктів залишилися без електрики. На Закарпатті вже зійшло п'ять лавин.
Також у випуску:
Старий Новий Рік за народними традиціями відсвяткували в музеї Івана Гончара у Києві.
За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, ще трьох – поранено.
Москва дозволила Києву проінспектувати військові частини у Ростовській області.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Кравчук і Горбачов посперечалися, хто ж розвалив Радянський Союз23 серпня 2016 , 13:00 7
КОРД до Княжичів відправив головний поліцейський Києва7 грудня 2016 , 16:53 9
Геращенко розповів, який сигнал для Росії несуть українські навчання біля Криму3 грудня 2016 , 00:34
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі