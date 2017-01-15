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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 11:00: Наслідки негоди в Україні. Святкування Старого Нового року

Випуск новин 11:50, сьогодні 119 Читать новость на русском
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У випуску новин 15 січня за 11:00 – внаслідок негоди десятки населених пунктів залишилися без електрики. На Закарпатті вже зійшло п'ять лавин.

Також у випуску:

Старий Новий Рік за народними традиціями відсвяткували в музеї Івана Гончара у Києві.

За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, ще трьох – поранено.

Москва дозволила Києву проінспектувати військові частини у Ростовській області.

Теги: Випуск новин Новорічні свята Електроенергія
Джерело: 24 Канал
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