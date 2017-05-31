Випуск новин за 11:00: Наслідки урагану в Москві. Українське сміття перетворюватимуть на енергію

У випуску новин за 31 травня станом на 11:00 – за попередніми оцінками, сума збитків лише від автівок, що постраждали внаслідок негоди в Москві, може скласти 200 мільйонів рублів. Інвестори з Китаю планують збудувати в Україні заводи, які перетворюватимуть відходи на енергію.

Також у випуску: На Донбасі за минулу добу 1 український військовий загинув, 5 отримали поранення. У столиці Афганістану терорист-смертник підірвав себе в автомобілі. Реставратори взялися за тисячолітній "Меч вікінга".

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