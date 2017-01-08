Випуск новин за 11:00: Негода в Україні. Звістки з фронту

У випуску новин 8 січня за 11 годину – через негоду в п’яти областях України обмежений рух транспорту. Шість українських військових поранено за добу через обстріли на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь 72 рази.

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