Випуск новин за 11:00: Негода в Україні. Звістки з фронту
Випуск новин 12:18, сьогодні 65 Читать новость на русском
У випуску новин 8 січня за 11 годину – через негоду в п’яти областях України обмежений рух транспорту. Шість українських військових поранено за добу через обстріли на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь 72 рази.
Також у випуску:
У Запоріжжі влаштували фестиваль вертепів та козацькі бої.
Європа потерпає від снігопадів та сильних морозів.
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Від вибуху в Багдаді загинуло 12 людей, більше 50 поранені.
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Джерело: 24 Канал
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