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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 11:00: Негода в Україні. Звістки з фронту

Випуск новин 12:18, сьогодні 65 Читать новость на русском
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У випуску новин 8 січня за 11 годину – через негоду в п’яти областях України обмежений рух транспорту. Шість українських військових поранено за добу через обстріли на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь 72 рази.

Також у випуску:

У Запоріжжі влаштували фестиваль вертепів та козацькі бої.

Європа потерпає від снігопадів та сильних морозів.

Прокуратура отримала дозвіл на затримання Януковича та Захарченка.

В Одесі вибухнув приватний будинок.

Від вибуху в Багдаді загинуло 12 людей, більше 50 поранені.

У аеропорту "Бориспіль" затримують рейси.

Стрільцю в аеропорті Флориди загрожує смертна кара.

У Туреччині заарештували п’ять осіб у справі вбивства російського посла.

Нова порція реверансів від Дональда Трампа в бік Росії.

У парку "Київська Русь" відсвяткували Різдво.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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