Випуск новин за 11:00: Неймовірний трюк венесуельських хакерів. Серфінг для собак

У випуску новин за 8 серпня станом на 11:00 – у Венесуелі хакери зламали держсайту: на кешованих сторінках деяких відомств помістили відеоролик із монологом фільму Чапліна "Великий диктатор". У Каліфорнії пройшов чемпіонат із серфінгу серед собак.

Також у випуску: Українські військові готуються до параду на День Незалежності. Кількість обстрілів на Донбасі за останній тиждень збільшилася в половину. Львівський бронетанковий завод заплатить штраф за несвоєчасне виготовлення і постачання бойових машин Дозор-Б.

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