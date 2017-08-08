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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Випуск новин за 11:00: Неймовірний трюк венесуельських хакерів. Серфінг для собак

Випуск новин 11:31, сьогодні 63 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 11:00 – у Венесуелі хакери зламали держсайту: на кешованих сторінках деяких відомств помістили відеоролик із монологом фільму Чапліна "Великий диктатор". У Каліфорнії пройшов чемпіонат із серфінгу серед собак.

Також у випуску:

Українські військові готуються до параду на День Незалежності.

Кількість обстрілів на Донбасі за останній тиждень збільшилася в половину.

Львівський бронетанковий завод заплатить штраф за несвоєчасне виготовлення і постачання бойових машин Дозор-Б.

Теги: Венесуела Збройні Сили України Війна на Донбасі Випуск новин світ тварин хакери
Джерело: 24 Канал
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