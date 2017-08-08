Випуск новин за 11:00: Неймовірний трюк венесуельських хакерів. Серфінг для собак
Випуск новин 11:31, сьогодні 63 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У випуску новин за 8 серпня станом на 11:00 – у Венесуелі хакери зламали держсайту: на кешованих сторінках деяких відомств помістили відеоролик із монологом фільму Чапліна "Великий диктатор". У Каліфорнії пройшов чемпіонат із серфінгу серед собак.
Також у випуску:
Українські військові готуються до параду на День Незалежності.
Кількість обстрілів на Донбасі за останній тиждень збільшилася в половину.
Львівський бронетанковий завод заплатить штраф за несвоєчасне виготовлення і постачання бойових машин Дозор-Б.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Зрада у серці Києва: дзвіницю Лаври досі прикрашає герб Росії5 червня , 12:50
Закон про ринок електроенергії: що він нам готує8 червня , 20:00
Рекордно величезного вужа зловили на Полтавщині11 травня , 09:25
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46