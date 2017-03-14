Випуск новин за 11:00: Новий порядок переміщення товарів у зоні АТО. Буревій у США
Випуск новин 12:14, сьогодні 38 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 11:00 – набув чинності новий порядок переміщення товарів в зоні АТО. Від потужного буревію потерпають Сполучені Штати Америки, скасовано тисячі авіарейсів і закрито школи.
Також у випуску:
Поліція звільнила усіх затриманих учасників торгової блокади на Донбасі.
Водії під Верховною Радою вимагають легалізувати автівки з європейською реєстрацією.
Олександр Шепелев звинувачує Турчинова в корупції.
У Шотландії можуть провести ще один референдум про незалежність від Великобританії.
Джерело: 24 Канал
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