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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Випуск новин за 11:00: Новий порядок переміщення товарів у зоні АТО. Буревій у США

Випуск новин 12:14, сьогодні 38 Читать новость на русском

У випуску новин 14 березня станом на 11:00 – набув чинності новий порядок переміщення товарів в зоні АТО. Від потужного буревію потерпають Сполучені Штати Америки, скасовано тисячі авіарейсів і закрито школи.

Також у випуску:

Поліція звільнила усіх затриманих учасників торгової блокади на Донбасі.

Водії під Верховною Радою вимагають легалізувати автівки з європейською реєстрацією.

Олександр Шепелев звинувачує Турчинова в корупції.

У Шотландії можуть провести ще один референдум про незалежність від Великобританії.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин АТО Стихійні лиха США
Джерело: 24 Канал
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