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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Випуск новин за 11:00: Перемога Світоліної. Нічна ДТП

Випуск новин 12:06, сьогодні 161 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 11:00 – Перша ракетка України Еліна Світоліна вирвала перемогу і вийшла до фіналу престижних тенісних змагань Rogers Cup у серії Premier 5. Шестеро людей постраждали у ДТП на Київщині.

Також у випуску:

На Львівщині ледь не розгорівся міжнародний скандал через меморіальну дошку нацистському офіцеру.

У США у місті Шарлотсвілль, що у штаті Вірджинія, запровадили надзвичайний стан через заворушення ультраправих.

У зоні АТО загинув український військовий.

Теги: Новини Києва Теніс Випуск новин Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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