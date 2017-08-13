Випуск новин за 11:00: Перемога Світоліної. Нічна ДТП

У випуску новин за 13 серпня станом на 11:00 – Перша ракетка України Еліна Світоліна вирвала перемогу і вийшла до фіналу престижних тенісних змагань Rogers Cup у серії Premier 5. Шестеро людей постраждали у ДТП на Київщині.

Також у випуску: На Львівщині ледь не розгорівся міжнародний скандал через меморіальну дошку нацистському офіцеру. У США у місті Шарлотсвілль, що у штаті Вірджинія, запровадили надзвичайний стан через заворушення ультраправих. У зоні АТО загинув український військовий.

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