Випуск новин за 11:00: Перемога українського шахіста. Тайфун біля Гонконгу

У випуску новин за 15 жовтня станом на 11:00 – український шахіст світового класу Антон Коробов, який грав у складі команди "Глобус", переміг у європейському клубному турнірі. У Гонконзі оголошено штормове попередження у зв'язку з наближенням потужного тайфуну "Ханун".

Також у випуску: На сході України зафіксували 23 ворожих напади. Як на передовій українських воїнів привітали з Днем захисника України. Польська комісія виявила запис моменту вибуху літака польського президента Качинського. Активісти відновили графіті "Ікони Революції", які місяць тому замалювали в центрі столиці.

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