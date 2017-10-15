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Випуск новин за 11:00: Перемога українського шахіста. Тайфун біля Гонконгу

Випуск новин 11:48, сьогодні 135 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 жовтня станом на 11:00 – український шахіст світового класу Антон Коробов, який грав у складі команди "Глобус", переміг у європейському клубному турнірі. У Гонконзі оголошено штормове попередження у зв'язку з наближенням потужного тайфуну "Ханун".

Також у випуску:

На сході України зафіксували 23 ворожих напади.

Як на передовій українських воїнів привітали з Днем захисника України.

Польська комісія виявила запис моменту вибуху літака польського президента Качинського.

Активісти відновили графіті "Ікони Революції", які місяць тому замалювали в центрі столиці.

Теги: Євромайдан Випуск новин Стихійні лиха АТО Шахи Нагороди Китай Тероризм
Джерело: 24 Канал
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