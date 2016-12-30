Випуск новин за 11:00: Подешевшання ліків
Випуск новин 12:07, сьогодні 39 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 11:00 – Ліки в Україні подешевшають з лютого 2017 року.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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