Випуск новин за 11:00: Подробиці авіакатастрофи в Чорному морі. Евакуація з німецького міста
Випуск новин 11:37, сьогодні 259 Читать новость на русском
У випуску новин 25 грудня станом на 11:00 – російський літак, який прямував до Сирії, розбився у Чорному морі. Фрагменти Ту-154 знайшли за півтори кілометри від узбережжя Сочі на глибині 50-70 метрів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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