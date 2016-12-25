Випуск новин за 11:00: Подробиці авіакатастрофи в Чорному морі. Евакуація з німецького міста

У випуску новин 25 грудня станом на 11:00 – російський літак, який прямував до Сирії, розбився у Чорному морі. Фрагменти Ту-154 знайшли за півтори кілометри від узбережжя Сочі на глибині 50-70 метрів.

Також у випуску: Масова евакуація з німецького міста Аугсбург – відти вивозять 54 тисячі людей. Християни західного обряду святкують Різдво. "Укрзалізниця" запустила швидкісний потяг Львів – Перемишль. Двох українських героїв провели в останню путь на Львівщині.

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