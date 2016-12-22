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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Випуск новин за 11:00: Поранені бійці зі Світлодарської дуги. Вибух у Москві
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 11:00: Поранені бійці зі Світлодарської дуги. Вибух у Москві

Випуск новин 12:20, сьогодні 102 Читать новость на русском
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У випуску новин 22 грудня станом на 11:00 – п’ятеро бійців зі Світлодарської дуги доставили до лікарні Мечнікова. У переході метро у Москві пролунав вибух.

Також у випуску:

Пленарне засідання уряду.

Росія відправила на окупований Донбас черговий так званий "гумконвой".

Бойовики 24 рази відкривали вогонь у зоні АТО.

На Херсонщині в контрабандиста вилучили більше трьох тисяч пігулок.

На Тернопільщині багатодітна родина отруїлась чадним газом.

"Приватбанк" офіційно перейшов у власність держави.

Екс-прокурор Краматорська та його заступник сядуть у в’язницю через корупцію.

У Берліні вимагали відставки Ангели Меркель.

У Китаї через смог скасували сотні авіарейсів.

Суд повторно відправив мера Бучі Федорука під домашній арешт

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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