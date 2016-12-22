Випуск новин за 11:00: Поранені бійці зі Світлодарської дуги. Вибух у Москві
Випуск новин 12:20, сьогодні 102 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 11:00 – п’ятеро бійців зі Світлодарської дуги доставили до лікарні Мечнікова. У переході метро у Москві пролунав вибух.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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