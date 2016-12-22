Випуск новин за 11:00: Поранені бійці зі Світлодарської дуги. Вибух у Москві

У випуску новин 22 грудня станом на 11:00 – п’ятеро бійців зі Світлодарської дуги доставили до лікарні Мечнікова. У переході метро у Москві пролунав вибух.

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