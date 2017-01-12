Випуск новин за 11:00: Порошенко представить очільника Одещини. Негода в Україні
Випуск новин 12:22, сьогодні 26 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 11:00 – Сьогодні в Одесі президент Петро Порошенко представить нового очільника області. Як в різних регіонах України долають негоду.
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Джерело: 24 Канал
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