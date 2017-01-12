Випуск новин за 11:00: Порошенко представить очільника Одещини. Негода в Україні

У випуску новин 12 січня за 11:00 – Сьогодні в Одесі президент Петро Порошенко представить нового очільника області. Як в різних регіонах України долають негоду.

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Доба в зоні АТО. Хто відновить зруйнований вандалами пам'ятник загиблим полякам на Львівщині. Понад сотню українських дітей відправлять на лікування до Німеччини. Правоохоронці спіймали на Харківщині банду. Після візиту генпрокурора у колонії на Житомирщині терміново почали ремонт.

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