Випуск новин за 11:00: Притулок для Чауса. Подвійне громадянство можновладців

У випуску новин 10 березня станом на 11:00 – скандальний суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус просить притулку в Молдові. Чому українських можновладців, які мають подвійне громадянство, не притягають до відповідальності.

Також у випуску: Чоловік із сокирою напав на людей у німецькому Дюссельдорфі. Доба в зоні АТО. За останні три місяці в Україні різко погіршилося ставлення до переселенців. Сьогодні почали виплачувати компенсацію сім'ям загиблих на шахті "Степова" гірників.

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