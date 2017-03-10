Випуск новин за 11:00: Притулок для Чауса. Подвійне громадянство можновладців
Випуск новин 12:04, сьогодні 129 Читать новость на русском
У випуску новин 10 березня станом на 11:00 – скандальний суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус просить притулку в Молдові. Чому українських можновладців, які мають подвійне громадянство, не притягають до відповідальності.
Також у випуску:
Чоловік із сокирою напав на людей у німецькому Дюссельдорфі.
Доба в зоні АТО.
За останні три місяці в Україні різко погіршилося ставлення до переселенців.
Сьогодні почали виплачувати компенсацію сім'ям загиблих на шахті "Степова" гірників.
Джерело: 24 Канал
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