Випуск новин за 11:00: Прощання з Блаженнішим. Доба у зоні АТО

У випуску новин за 11:00 – у Львові тривають прощання з Блаженнішим Любомиром Гузаром. За минулу добу на Донбасі загинуло двоє українських військових.

Також у випуску: Євросоюз продовжить заборону на інвестиції в анексований Росією Крим ще на рік. Художник-постановник Едуард Кирич відсвяткував 75-річчя.

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