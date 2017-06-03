12:17
3 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нові партнери Росії. Росія обирає новий туристичний герб
Вєсті Кремля
21:38, 2 червня
Вєсті.UA. Страус Плотницький. Ані Лорак – патріот
Вєсті.UA
19:46, 2 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 11:00: Прощання з Блаженнішим. Доба у зоні АТО
Випуск новин
11:52, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 11:00: Прощання з Блаженнішим. Доба у зоні АТО

Випуск новин 11:52, сьогодні 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 11:00 – у Львові тривають прощання з Блаженнішим Любомиром Гузаром. За минулу добу на Донбасі загинуло двоє українських військових.

Також у випуску:

Євросоюз продовжить заборону на інвестиції в анексований Росією Крим ще на рік.

Художник-постановник Едуард Кирич відсвяткував 75-річчя.

Теги: Україна Випуск новин Львів Любомир Гузар Втрати Жертви АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скандал у київській поліції. Один з начальників "кришував" місцеві борделі
6 грудня 2016 , 20:43 1
Щоб ми ніколи не забували: іноземні журналісти опублікували зворушливе відео із загиблим захисником Авдіївки
 2 лютого , 04:15 58
У Кабміні назвали єдину альтернативу вугіллю з Донбасу
 14 лютого , 09:11
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук