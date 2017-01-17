Випуск новин за 11:00: Рада прийняла важливий закон. Скільки знесли пам’ятників Леніну
Випуск новин 12:06, сьогодні 5 Читать новость на русском
У випуску новини 17 січня за 11:00 – Верховна рада прийняла закон про електронний квиток у громадському транспорті. За час дії закону про декомунізацію в Україні знесли 1,2 тисячі пам’ятників Леніну.
Також у випуску:
Україна вимагає в міжнародного суду ООН покарати Росію за злочини на Донбасі та в Криму.
Ситуація в зоні АТО.
Шість гранат та понад тисячу патронів вилучили у колишнього бійця АТО на Сумщині.
Великобританія налагодить рівноправні стосунки з ЄС.
Кривава стрілянина під час фестивалю.
Під час фестивалю електронної музики в Мексиці невідомі влаштували стрілянину.
Всесвітній економічний форум стартував у швейцарському Давосі.
Джерело: 24 Канал
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