Випуск новин за 11:00: Рада прийняла важливий закон. Скільки знесли пам’ятників Леніну

У випуску новини 17 січня за 11:00 – Верховна рада прийняла закон про електронний квиток у громадському транспорті. За час дії закону про декомунізацію в Україні знесли 1,2 тисячі пам’ятників Леніну.

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