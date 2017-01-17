  • укр
  • рус
12:11
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові
Вєсті Кремля
22:49, 16 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, 16 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 11:00: Рада прийняла важливий закон. Скільки знесли пам’ятників Леніну
Випуск новин
12:06, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 11:00: Рада прийняла важливий закон. Скільки знесли пам’ятників Леніну

Випуск новин 12:06, сьогодні 5 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 17 січня за 11:00 – Верховна рада прийняла закон про електронний квиток у громадському транспорті. За час дії закону про декомунізацію в Україні знесли 1,2 тисячі пам’ятників Леніну.

Також у випуску:

Україна вимагає в міжнародного суду ООН покарати Росію за злочини на Донбасі та в Криму.

Ситуація в зоні АТО.

Шість гранат та понад тисячу патронів вилучили у колишнього бійця АТО на Сумщині.

Великобританія налагодить рівноправні стосунки з ЄС.

Кривава стрілянина під час фестивалю.

Під час фестивалю електронної музики в Мексиці невідомі влаштували стрілянину.

Всесвітній економічний форум стартував у швейцарському Давосі.

Теги: Випуск новин Верховна Рада декомунізація
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 12:04 "Закон ночі": гангстер з мораллю на шляху до "американської мрії"
Юлія Ліпенцева 25
Помните! Украинцы имеют и союзников, и сторонников, и друзей в России
сьогодні, 11:45 Помните! Украинцы имеют и союзников, и сторонников, и друзей в России
Ян Валетов 1 552
Як розслабитись за 5 хвилин – корисна інфографіка
сьогодні, 08:52 Як розслабитись за 5 хвилин – корисна інфографіка
1818
Для деяких телеканалів гроші важливіші за патріотизм
сьогодні, 08:15 Для деяких телеканалів гроші важливіші за патріотизм
Віталій Бала 1008
16 січня, 22:01 "Черная пятница" Ахметова
Віталій Кулик 7951
Нардеп Литвин пропонує відновити відносини з Росією і забути про Євросоюз
 13 вересня 2016 , 06:39 468
Прикрили лавочку: СБУ заборонила російським компаніям вести бізнес в Україні
 29 липня 2016 , 11:54 120
Київ струсонув вибух
 12 серпня 2016 , 16:19
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук