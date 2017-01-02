Випуск новин за 11:00: Резолюція ООН щодо Сирії. Вибух у Казахстані

У випуску новин 2 січня станом на 11:00 – Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо перемир'я в Сирії. Вночі у Казахстані обвалилась частина багатоповерхівки через вибух газу.

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