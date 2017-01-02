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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Випуск новин за 11:00: Резолюція ООН щодо Сирії. Вибух у Казахстані

Випуск новин 12:12, сьогодні 53 Читать новость на русском
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У випуску новин 2 січня станом на 11:00 – Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо перемир'я в Сирії. Вночі у Казахстані обвалилась частина багатоповерхівки через вибух газу.

Також у випуску:

Через ДТП у Києві загинула людина.

У зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів

У мережі з'явилось відео того, як нападник заходить у нічний клуб.

МЗС України про стамбульський теракт.

Перемога Дональда Трампа шокувала світ у 2016 році.

Теги: Випуск новин Війна у Сирії ООН
Джерело: 24 Канал
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