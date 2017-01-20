Випуск новин за 11:00: Roshen закриває фабрику в Липецьку
Випуск новин 12:22, сьогодні 37 Читать новость на русском
У випуску новини 20 січня за 11:00 – компанія Roshen припиняє виробництво на Липецькій кондитерській фабриці.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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