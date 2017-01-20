Випуск новин за 11:00: Roshen закриває фабрику в Липецьку

У випуску новини 20 січня за 11:00 – компанія Roshen припиняє виробництво на Липецькій кондитерській фабриці.

Також у випуску: На Донеччині поліція затримала так званого депутата ДНР. Як США готується до інавгурації Трампа. Полторак хоче змінити харчування в армії.

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