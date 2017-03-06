Випуск новин за 11:00: Розслідування вибуху на шахті. Запобіжний захід Насірову

У випуску новин 6 березня за 11:00 – сьогодні запрацює урядова комісія з розслідування вибуху на шахті "Степова". Обирати запобіжний захід Роману Насірову суд продовжить сьогодні.

Також у випуску: Офіційно партія Президента "Солідарність" відмежовується від підтримки голови ДФС Романа Насірова. На вулиці Бухареста вийшли близько 10 тисяч людей, які вимагали деполітизації Конституційного суду. Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Японії.

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