Випуск новин за 11:00: Розслідування вибуху на шахті. Запобіжний захід Насірову
Випуск новин 12:11, сьогодні 54 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 11:00 – сьогодні запрацює урядова комісія з розслідування вибуху на шахті "Степова". Обирати запобіжний захід Роману Насірову суд продовжить сьогодні.
Також у випуску:
Офіційно партія Президента "Солідарність" відмежовується від підтримки голови ДФС Романа Насірова.
На вулиці Бухареста вийшли близько 10 тисяч людей, які вимагали деполітизації Конституційного суду.
Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Японії.
Джерело: 24 Канал
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