Випуск новин за 11:00: Розвідка США про вибори. Різдво
Випуск новин 11:57, сьогодні 148 Читать новость на русском
У випуску новин 7 січня станом на 11:00 – Розвідка США оприлюднила доповідь про втручання Росії в американські вибори.
Також у випуску:
7 січня зранку до редакції французького сатиричного видання "Шарлі Ебдо" увірвались озброєні нападники.
Центральна та Східна Європа також потерпають від сильних снігопадів.
Християни східного обряду святкують сьогодні Різдво.
Джерело: 24
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