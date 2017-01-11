Випуск новин за 11:00: Савченко внесла зміни у списки полонених. Компромат на Трампа

У випуску новин 11 січня за 11:00 – Надія Савченко внесла зміни у списки українських полонених та затриманих бойовиків, які опублікувала напередодні.

Також у випуску: Американська розвідка заявила, що у Москви є компромат на новообраного американського президента. За минулу добу загинув один український військовий. Морози в Європі забрали вже понад шістдесят життів.

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