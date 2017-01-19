Випуск новин за 11:00: Що розглядають депутати у Раді. Росіянин розповів про службу в "ДНР"
Випуск новин 11:47, сьогодні 48 Читать новость на русском
У випуску новини 19 січня станом на 11:00 – у Верховній Раді на порядок денний винесли понад три десятки документів. Зокрема, закон, який стосується Конституційного суду.
Також у випуску:
Росіянин, якого напередодні затримали – розповів про службу в "армії" так званої "ДНР".
Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі за минулу добу.
В Італії лавина накрила готель з туристами.
Джерело: 24 Канал
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