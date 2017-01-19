Випуск новин за 11:00: Що розглядають депутати у Раді. Росіянин розповів про службу в "ДНР"

У випуску новини 19 січня станом на 11:00 – у Верховній Раді на порядок денний винесли понад три десятки документів. Зокрема, закон, який стосується Конституційного суду.

Також у випуску: Росіянин, якого напередодні затримали – розповів про службу в "армії" так званої "ДНР". Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі за минулу добу. В Італії лавина накрила готель з туристами.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter