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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 11:00: Що розглядають депутати у Раді. Росіянин розповів про службу в "ДНР"

Випуск новин 11:47, сьогодні 48 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 19 січня станом на 11:00 – у Верховній Раді на порядок денний винесли понад три десятки документів. Зокрема, закон, який стосується Конституційного суду.

Також у випуску:

Росіянин, якого напередодні затримали – розповів про службу в "армії" так званої "ДНР".

Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі за минулу добу.

В Італії лавина накрила готель з туристами.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Верховна Рада Законопроект
Джерело: 24 Канал
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