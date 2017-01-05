Випуск новин за 11:00: Сходження снігових лавин у Карпатах. КаZантип переїхав

У випуску новин 5 січня станом на 11:00 – рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Також у випуску: Кримський фестиваль КаZантип переселився на в'єтнамський острів Фукуок. На Донбасі поранено українського військового. Скандал у МОЗ. Аварія потяга в Нью-Йорку.

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