Випуск новин за 11:00: Сходження снігових лавин у Карпатах. КаZантип переїхав
Випуск новин 11:47, сьогодні 11 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 11:00 – рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.
Також у випуску:
Кримський фестиваль КаZантип переселився на в'єтнамський острів Фукуок.
На Донбасі поранено українського військового.
Скандал у МОЗ.
Аварія потяга в Нью-Йорку.
Джерело: 24 Канал
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