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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Випуск новин за 11:00: Ситуація в зоні АТО. День народження Івасюка

Випуск новин 13:29, сьогодні 96 Читать новость на русском

У випуску новин 4 березня на 11:00 – двоє українських військових поранені за минулу добу на Донбасі. 68 років сьогодні би виповнилось видатному українському композитору Володимиру Івасюку.

Також у випуску:

Депутатам президентської фракції пропонують президенту вступитися за голову Державної фіскальної служби.

Володимир Гройсман закликає створити енергетичну вугільну біржу.

Парламент Португалії визнав геноцидом Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Теги: Португалія Володимир Гройсман АТО Голодомор Роман Насіров Випуск новин Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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