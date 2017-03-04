Випуск новин за 11:00: Ситуація в зоні АТО. День народження Івасюка
Випуск новин 13:29, сьогодні 96 Читать новость на русском
У випуску новин 4 березня на 11:00 – двоє українських військових поранені за минулу добу на Донбасі. 68 років сьогодні би виповнилось видатному українському композитору Володимиру Івасюку.
Також у випуску:
Депутатам президентської фракції пропонують президенту вступитися за голову Державної фіскальної служби.
Володимир Гройсман закликає створити енергетичну вугільну біржу.
Парламент Португалії визнав геноцидом Голодомор 1932-1933 років в Україні.
Джерело: 24 Канал
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