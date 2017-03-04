Випуск новин за 11:00: Ситуація в зоні АТО. День народження Івасюка

У випуску новин 4 березня на 11:00 – двоє українських військових поранені за минулу добу на Донбасі. 68 років сьогодні би виповнилось видатному українському композитору Володимиру Івасюку.

Також у випуску: Депутатам президентської фракції пропонують президенту вступитися за голову Державної фіскальної служби. Володимир Гройсман закликає створити енергетичну вугільну біржу. Парламент Португалії визнав геноцидом Голодомор 1932-1933 років в Україні.

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