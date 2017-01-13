Випуск новин за 11:00: Складні погодні умови. Медаль Свободи
Випуск новин 11:41, сьогодні 71 Читать новость на русском
У випуску новин 13 січня за 11:00 – через складні погодні умови за минулу добу в Україні загинули шестеро людей, а 66 травмувалися.
Також у випуску:
За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено.
Барак Обама вручив віце-президенту Джо Байдену президентську Медаль Свободи.
Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо.
Більше 30 російських військових засуджені в Україні.
Джерело: 24 Канал
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