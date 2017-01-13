  • укр
  • рус
13:01
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православні проти
Вєсті Кремля
23:35, 12 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, 12 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 12:00: Українське радіо на Донбасі. Зірвати інавгурацію Трампа
Випуск новин
13:00, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 11:00: Складні погодні умови. Медаль Свободи

Випуск новин 11:41, сьогодні 71 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 13 січня за 11:00 – через складні погодні умови за минулу добу в Україні загинули шестеро людей, а 66 травмувалися.

Також у випуску:

За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено.

Барак Обама вручив віце-президенту Джо Байдену президентську Медаль Свободи.

Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо.

Більше 30 російських військових засуджені в Україні.

Теги: Україна-Росія Негода в Україні АТО США Випуск новин Барак Обама
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Трамп проти Трампа
сьогодні, 12:12 Трамп проти Трампа
Наталія Лебідь 460
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
12 січня, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
сьогодні, 08:42 В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
Дмитро Бєлобров 5 3139
В Україні заборонили канал
сьогодні, 08:07 В Україні заборонили канал "Дождь", невтішні прогнози щодо курсу гривні, – головне за добу
2189
Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
сьогодні, 01:20 Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
1233
Стала відома нова деталь у справі капітана, який змусив бійців ліпити зупинку зі снігу
 11 січня , 13:51 1
Товаришу Путіне, що ви там всі курите, – голова Генічеської РДА поставив на місце Кремль
 16 листопада 2016 , 03:30 9
Одіозний Царьов отримав від Кремля розкішний маєток
 3 серпня 2016 , 01:12 6
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук