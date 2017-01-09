Випуск новин за 11:00: Смертельні наслідки негоди. Винуватець теракту в Єрусалимі

У випуску новин 9 січня за 11:00 годину – через негоду в Україні у ДТП загинули вісім людей, 45 травмувалися.

Також у випуску: Правоохоронці Ізраїля назвали особу терориста, який наїхав на групу військових у Єрусалимі. Бойовики у зоні АТО активізувалися. В Сумах стався вибух у житловому будинку. На Львівщині двоє людей загинули від переохолодження.

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