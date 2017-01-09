Випуск новин за 11:00: Смертельні наслідки негоди. Винуватець теракту в Єрусалимі
Випуск новин 11:33, сьогодні 51 Читать новость на русском
У випуску новин 9 січня за 11:00 годину – через негоду в Україні у ДТП загинули вісім людей, 45 травмувалися.
Також у випуску:
Правоохоронці Ізраїля назвали особу терориста, який наїхав на групу військових у Єрусалимі.
Бойовики у зоні АТО активізувалися.
В Сумах стався вибух у житловому будинку.
На Львівщині двоє людей загинули від переохолодження.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Помер заслужений артист України28 грудня 2016 , 21:42
Муженко розповів, звідки чекати масштабної російської агресії4 грудня 2016 , 19:24 17
В Абхазії біля телецентру підірвався соратник "Мотороли"18 жовтня 2016 , 02:47 16
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі