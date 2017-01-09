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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 11:00: Смертельні наслідки негоди. Винуватець теракту в Єрусалимі

Випуск новин 11:33, сьогодні 51 Читать новость на русском
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У випуску новин 9 січня за 11:00 годину – через негоду в Україні у ДТП загинули вісім людей, 45 травмувалися.

Також у випуску:

Правоохоронці Ізраїля назвали особу терориста, який наїхав на групу військових у Єрусалимі.

Бойовики у зоні АТО активізувалися.

В Сумах стався вибух у житловому будинку.

На Львівщині двоє людей загинули від переохолодження.

Теги: АТО Жертви Аварії та ДТП Випуск новин Негода в Україні Суми Теракт Ізраїль
Джерело: 24 Канал
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