Випуск новин за 11:00: Суд над екс-беркутівцями. Обшуки в харківській мерії
Випуск новин 11:31, сьогодні 86 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 11:00 годину – Святошинський районний суд Києва сьогодні продовжить розглядати справу щодо п'яти колишніх беркутівців.
Також у випуску:
Бойовики знову почали гатити з "Градів". П'ятеро українських бійців зазнали поранень.
Розпочалася реєстрація на пробне ЗНО.
У Харківській мерії проводять обшуки.
Рух на українських автошляхах поступово відновлюється.
Джерело: 24 Канал
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