Випуск новин за 11:00: Суд над екс-беркутівцями. Обшуки в харківській мерії

У випуску новин 10 січня за 11:00 годину – Святошинський районний суд Києва сьогодні продовжить розглядати справу щодо п'яти колишніх беркутівців.

Також у випуску: Бойовики знову почали гатити з "Градів". П'ятеро українських бійців зазнали поранень. Розпочалася реєстрація на пробне ЗНО. У Харківській мерії проводять обшуки. Рух на українських автошляхах поступово відновлюється.

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