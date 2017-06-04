Випуск новин за 11:00: Теракт у Лондоні. Прощання з Блаженнішим Любомиром

У випуску новин 4 червня станом на 11:00 – у Лондоні терористи здійснили атаку на мирних мешканців. Щонайменше шестеро осіб загинуло. У Києві прощаються з Блаженнішим Любомиром Гузаром.

Також у випуску: Двоє українських військових загинуло в зоні АТО. Ще п’ятеро поранені. Посадовця ДФС затримали на хабарі. Українці зможуть приватизувати свої кімнати в гуртожитках.

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