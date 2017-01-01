Випуск новин за 11:00: Теракт у Стамбулі: десятки загиблих

У випуску новин 1 січня станом на 11:00 – невідомий в костюмі Санта Клауса розстріляв відвідувачів одного з нічних клубів

Також у випуску: У новорічну ніч на Донбасі бойовики "привітали" українських військових обстрілами. Найгучніші святкування Нового року у світі. Шлях Трампа до перемоги.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter