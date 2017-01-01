Випуск новин за 11:00: Теракт у Стамбулі: десятки загиблих
Випуск новин 12:56, сьогодні 131 Читать новость на русском
У випуску новин 1 січня станом на 11:00 – невідомий в костюмі Санта Клауса розстріляв відвідувачів одного з нічних клубів
Також у випуску:
У новорічну ніч на Донбасі бойовики "привітали" українських військових обстрілами.
Найгучніші святкування Нового року у світі.
Шлях Трампа до перемоги.
Джерело: 24 Канал
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