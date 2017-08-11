Випуск новин за 11:00: Трамп подякував Путіну. Нові погрози від КНДР

У випуску новин за 11 серпня станом на 11:00 – Президент Сполучених Штатів Донанльд Трамп подякував Володимиру Путіну за те, що той вислав з Росії 755 американських дипломатів. Північна Корея заявила, що США зазнають повної поразки та загибелі, якщо і надалі будуть тиснути санкціями та військовими втручаннями.

Також у випуску: Україна обрала представницю на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". Усім затриманим у справі про розкрадання коштів проекту "Стіна" обрали запобіжні заходи. У Китаї розбився пасажирський автобус.

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