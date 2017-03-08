Випуск новин за 11:00: Третій день слухань у Гаазі. Унікальна знахідка у Тернополі
Випуск новин 12:19, сьогодні 53 Читать новость на русском
У випуску новин 8 березня станом на 11:00 – у Міжнародному суді ООН розпочався третій день слухань за позовом України до Росії. Вдруге свої аргументи наводитиме українська сторона. У центрі Тернополя знайшли унікальне підземелля. Лабіринтам понад 500 років.
Також у випуску:
Молдова збирає документи на екстрадицію українського судді Миколи Чауса.
У США потяг врізався у пасажирський автобус: є жертви.
Доба на Донбасі: четверо наших військових поранені, троє – травмовані.
Націоналізація підприємств олігархів в ОРДЛО: чим це може закінчитися.
Євросоюз закликав Україну створити антикорупційні суди.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Російського посла знайшли мертвим в Індії26 січня , 11:46 42
В Кабміні пообіцяли українцям ще більші зарплати28 жовтня 2016 , 10:36
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32