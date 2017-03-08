Випуск новин за 11:00: Третій день слухань у Гаазі. Унікальна знахідка у Тернополі

У випуску новин 8 березня станом на 11:00 – у Міжнародному суді ООН розпочався третій день слухань за позовом України до Росії. Вдруге свої аргументи наводитиме українська сторона. У центрі Тернополя знайшли унікальне підземелля. Лабіринтам понад 500 років.

Також у випуску: Молдова збирає документи на екстрадицію українського судді Миколи Чауса. У США потяг врізався у пасажирський автобус: є жертви. Доба на Донбасі: четверо наших військових поранені, троє – травмовані. Націоналізація підприємств олігархів в ОРДЛО: чим це може закінчитися. Євросоюз закликав Україну створити антикорупційні суди.

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