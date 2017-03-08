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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Випуск новин за 11:00: Третій день слухань у Гаазі. Унікальна знахідка у Тернополі

Випуск новин 12:19, сьогодні 53 Читать новость на русском

У випуску новин 8 березня станом на 11:00 – у Міжнародному суді ООН розпочався третій день слухань за позовом України до Росії. Вдруге свої аргументи наводитиме українська сторона. У центрі Тернополя знайшли унікальне підземелля. Лабіринтам понад 500 років.

Також у випуску:

Молдова збирає документи на екстрадицію українського судді Миколи Чауса.

У США потяг врізався у пасажирський автобус: є жертви.

Доба на Донбасі: четверо наших військових поранені, троє – травмовані.

Націоналізація підприємств олігархів в ОРДЛО: чим це може закінчитися.

Євросоюз закликав Україну створити антикорупційні суди.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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