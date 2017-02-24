Випуск новин за 11:00: У парламенті Нідерландів ратифікували асоціацію з Україною
Випуск новин 11:46, сьогодні 71 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 11:00 – Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала угоду про асоціацію Україна-ЄС.
Також у випуску:
Авдіївка знову без води через обстріли.
Сьогодні Дмитра Фірташа знову чекають у віденському суді.
Знайшлися картини Івана Марчука.
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Джерело: 24 Канал
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