Випуск новин за 11:00: Угода України та Канади. Втеча лідера терористів "Ісламської держави"
Випуск новин 11:49, сьогодні 62 Читать новость на русском
У випуску новин 9 березня станом на 11:00 – Сенат Канади у другому читанні підтримав угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Лідер терористів "Ісламської держави" втік із Мосула і ховається в пустелі.
Також у випуску:
Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій ООН.
У Європарламенті розглянуть питання українського безвізового режиму.
Зранку в Авдіївці, що на Донеччині, відновили водопостачання.
Джерело: 24 Канал
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