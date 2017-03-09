Випуск новин за 11:00: Угода України та Канади. Втеча лідера терористів "Ісламської держави"

У випуску новин 9 березня станом на 11:00 – Сенат Канади у другому читанні підтримав угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Лідер терористів "Ісламської держави" втік із Мосула і ховається в пустелі.

Також у випуску: Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій ООН. У Європарламенті розглянуть питання українського безвізового режиму. Зранку в Авдіївці, що на Донеччині, відновили водопостачання.

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