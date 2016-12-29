Випуск новин за 11:00: В Україні погіршиться погода. Запис переговорів Без’язикова з бойовиками
Випуск новин 11:52, сьогодні 73 Читать новость на русском
У випуску новин 29 грудня станом на 11:00 – про погіршення погодних умов попереджають українські синоптики, у Карпатах можливі лавини, на півдні – потужний вітер. СБУ оприлюднила записи розмов українського полковника Без’язикова з бойовиками/
Також у випуску:
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Зміна роботи громадського транспорту у Києві на Новий рік.
Народний депутат Сергій Лещенко не прийшов на засідання суду щодо його елітної нерухомості.
Епідемія грипу оголошено вже у 21 області України.
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Джерело: 24 Канал
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