Випуск новин за 11:00: В Україні погіршиться погода. Запис переговорів Без’язикова з бойовиками

У випуску новин 29 грудня станом на 11:00 – про погіршення погодних умов попереджають українські синоптики, у Карпатах можливі лавини, на півдні – потужний вітер. СБУ оприлюднила записи розмов українського полковника Без’язикова з бойовиками/

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