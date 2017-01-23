Випуск новин за 11:00: Важливі свідчення у справі Януковича. В Білорусі вшанували пам'ять героя

У випуску новини 23 січня за 11:00 – двоє російських депутатів дали свідчення у справі Віктора Януковича. Згідно зі свідченнями, Росія планувала ввести війська на територію України ще у грудні 2013 року.

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