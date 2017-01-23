Випуск новин за 11:00: Важливі свідчення у справі Януковича. В Білорусі вшанували пам'ять героя
Випуск новин 11:49, сьогодні 61 Читать новость на русском
У випуску новини 23 січня за 11:00 – двоє російських депутатів дали свідчення у справі Віктора Януковича. Згідно зі свідченнями, Росія планувала ввести війська на територію України ще у грудні 2013 року.
Також у випуску:
В Білорусі вшанували пам'ять героя Небесної сотні Михайла Жизневського.
З 2018 року старшокласники навчатимуться за новою програмою.
Неспокійна доба у зоні АТО. Серед українських бійців є поранені.
Сьогодні у київському райсуді Полтави продовжать розглядати справа харківського мера Геннадія Кернеса.
Петро Порошенко полетить на переговори в Естонію.
Мерія Харкова відмовилася перейменувати проспект Героїв Сталінграда.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Україна знову зазнала втрат – на Донбасі загинув багатодітний батько4 січня , 10:59 67
Товаришу Путіне, що ви там всі курите, – голова Генічеської РДА поставив на місце Кремль16 листопада 2016 , 03:30 9
Ляшка у Верховній Раді облила соком росіянка8 грудня 2016 , 15:09
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі