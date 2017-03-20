Випуск новин за 11:00: Військові навчання в окупованому Криму. Протест під парламентом
Випуск новин 12:36, сьогодні 63 Читать новость на русском
У випуску новин 20 березня станом на 11:00 – Росія розпочала масштабні навчання в окупованому Криму. Кияни виступають проти рішення призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ.
Також у випуску:
У Рівному вночі обстріляли з гранатомета офіс патрульної поліції.
Банки з російським держкапіталом в Україні збираються продавати.
У Парижі акція протесту переросла в сутички між протестувальниками і поліцією.
Джерело: 24 Канал
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