Випуск новин за 11:00: Військові навчання в окупованому Криму. Протест під парламентом

У випуску новин 20 березня станом на 11:00 – Росія розпочала масштабні навчання в окупованому Криму. Кияни виступають проти рішення призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ.

Також у випуску: У Рівному вночі обстріляли з гранатомета офіс патрульної поліції. Банки з російським держкапіталом в Україні збираються продавати. У Парижі акція протесту переросла в сутички між протестувальниками і поліцією.

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