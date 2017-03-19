Випуск новин за 11:00: Ювілей Євросоюзу. Пекельна Авдіївка

У випуску новин 19 березня станом на 11:00 – за тиждень 27 лідерів країн-ЄС оголосять план "Європа – наше спільне майбутнє". Так відзначать 60 років існування Євросоюзу. Околиці Авдіївки не припиняють атакувати ворожі танки.

Також у випуску: На Луганщині збілишилась кількість обстрілів. Штаб АТО повідомив про п'ятьох поранених українських бійців за минулу добу. Українська кіберполіція порадила батькам, як вберегти дітей від так званих "груп смерті". Суд зобов'язав прокуратуру визнати Охендовського потерпілим.

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