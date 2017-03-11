Випуск новин за 11:00: Знайшлися українські розвідники. Санкції проти "Сбербанку"

У випуску новин 11 березня станом на 11:00 – українські розвідники, які зникли місяць тому на передовій – живі. Вони перебувають у полоні бойовиків "ЛНР". Проти українського дочірнього "Сбербанку" запровадять санкції.

Також у випуску: Туреччина не прийматиме пороми з окупованого Криму. У Києві проходить міжнародна виставка Мотобайк 2017. Чому київська влада не припиняє опалювальний сезон. У Москві кримчанам не продають телефони в кредит.

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