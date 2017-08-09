Випуск новин за 11:00: Зниклі заробітчани. 4 ДТП за один вечір

У випуску новин за 9 серпня станом на 11:00 – у Фінляндії зникли 37 українців, які поїхали на заробітки. У Києві п'яний водій скоїв 4 ДТП і заявив, що його підставили.

Також у випуску: КНДР погрожує США ядерним ударом. За минулу добу у зоні АТО троє українських військових загинули, а восьмеро зазнали поранень. Попри анексію Криму, деякі українці продовжують їздити на відпочинок на окупований півострів.

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