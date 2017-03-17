Випуск новин за 11:00: Звільнення Насірова. Канада закликає до санкцій проти Москви

У випуску новин 16 березня станом на 11:00 – Роман Насіров вийшов на свободу під заставу у 100 мільйонів гривень.

Також у випуску:

Школи Запорізької області отримають спеціальні мультимедійні класи.

Понад 40 людей загинули і ще кілька десятків поранені в результаті авіанальоту на мечеть у Сирії.

2 українських військових загинули та вісім поранено за минулу добу на Донбасі.

Канада закликає світ чинити тиск на Москву через її агресію в Україні.