Випуск новин за 11:00: Звільнення Насірова. Канада закликає до санкцій проти Москви
Випуск новин 11:38, сьогодні 63 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 11:00 – Роман Насіров вийшов на свободу під заставу у 100 мільйонів гривень.
Також у випуску:
Школи Запорізької області отримають спеціальні мультимедійні класи.
Понад 40 людей загинули і ще кілька десятків поранені в результаті авіанальоту на мечеть у Сирії.
2 українських військових загинули та вісім поранено за минулу добу на Донбасі.
Канада закликає світ чинити тиск на Москву через її агресію в Україні.
Джерело: 24 Канал
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