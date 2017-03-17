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БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новин за 11:00: Звільнення Насірова. Канада закликає до санкцій проти Москви

Випуск новин 11:38, сьогодні 63 Читать новость на русском

У випуску новин 16 березня станом на 11:00 – Роман Насіров вийшов на свободу під заставу у 100 мільйонів гривень.

Також у випуску:

Школи Запорізької області отримають спеціальні мультимедійні класи.

Понад 40 людей загинули і ще кілька десятків поранені в результаті авіанальоту на мечеть у Сирії.

2 українських військових загинули та вісім поранено за минулу добу на Донбасі.

Канада закликає світ чинити тиск на Москву через її агресію в Україні.

Теги: Роман Насіров Війна на Донбасі Випуск новин АТО війна Війна у Сирії Канада
Джерело: 24 Канал
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