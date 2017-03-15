Випуск новин за 11:00: Звільнення від е-декларування військових. Засідання РНБО
Випуск новин 11:58, сьогодні 15 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 11:00 – Президент України Петро Порошенко хоче звільнити військовослужбовців від обов'язку подання е-декларацій.
Також у випуску:
В РНБО відбудеться засідання щодо санкцій проти російського "Сбербанку".
Під Краматорськом поліція зі стріляниною затримала "блокувальників".
У зоні АТО за добу поранені сім українських військових.
Джерело: 24 Канал
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