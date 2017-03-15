Випуск новин за 11:00: Звільнення від е-декларування військових. Засідання РНБО

У випуску новин 15 березня станом на 11:00 – Президент України Петро Порошенко хоче звільнити військовослужбовців від обов'язку подання е-декларацій.

Також у випуску: В РНБО відбудеться засідання щодо санкцій проти російського "Сбербанку". Під Краматорськом поліція зі стріляниною затримала "блокувальників". У зоні АТО за добу поранені сім українських військових.

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