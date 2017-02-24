Випуск новин за 12:00: Артеменко прийшов на допит. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин 12:56, сьогодні 164 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 12:00 – народний депутат Андрій Артеменко прийшов на допит в прокуратуру Криму. В зоні АТО один український боєць загинув і ще двоє отримали поранення.
Також у випуску:
У парламенті Нідерландів ратифікували асоціацію з Україною.
Український БТР-безпілотник увійшов до п’ятірки кращих у світі.
Знайшлися картини Івана Марчука.
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