Випуск новин за 12:00: Артеменко прийшов на допит. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин 24 лютого за 12:00 – народний депутат Андрій Артеменко прийшов на допит в прокуратуру Криму. В зоні АТО один український боєць загинув і ще двоє отримали поранення.

Також у випуску: У парламенті Нідерландів ратифікували асоціацію з Україною. Український БТР-безпілотник увійшов до п’ятірки кращих у світі. Знайшлися картини Івана Марчука.

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