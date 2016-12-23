Випуск новин за 12:00: Береза замість Савченко. Допомога військовим
Випуск новин 13:27, сьогодні 53 Читать новость на русском
У випуску новин 23 грудня станом на 12:00 – замість Надії Савченко Україну в ПАРЄ представлятиме депутат Борислав Береза.
Також у випуску:
Очільник МВС Арсен Аваков розпустив Департамент боротьби з наркотиками.
На Львівщині військовим на Яворівському полігоні нарешті збудували казарми.
Волонтери з усієї Київщини зібрали допомогу для українських бійців і відправили її на Донбас.
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