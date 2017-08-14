Випуск новин за 12:00: Будівництво літаків. Критика Шредера

У випуску новин за 14 серпня станом на 12:00 – державне підприємство Антонов у найближчі 5 років випустить щонайменше 70 лайнерів. Німецькі політики і правозахисники заходилися критикувати Герхарда Шредера через те, що екс-канцлер хоче вступити до ради директорів "Роснєфті".

Також у випуску: Ким Чен Ин скликає послів. У Непалі повені та зсуви ґрунту забрали життя 49 людей. Двоє українських бійців поранено в зоні АТО.

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