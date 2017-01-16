Випуск новин за 12:00: Бунт у в'язниці Бразилії. Перестрілка під Житомиром

У випуску новини 16 січня за 12:00 годину – у Бразилії засуджені влаштували кривавий бунт у в'язниці.

Також у випуску: А на Львівщині за минулу ніч через негоду були знеструмлені два десятки населених пунктів. Унаслідок перестрілки під Житомиром одна людина загинула, ще шестеро поранені. Інцидент стався в місті Олевськ. Росія перекинула в анексований Крим новітні зенітно-ракетні установки "Тріумф".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter