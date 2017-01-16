Випуск новин за 12:00: Бунт у в'язниці Бразилії. Перестрілка під Житомиром
Випуск новин 14:04, сьогодні 69 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 12:00 годину – у Бразилії засуджені влаштували кривавий бунт у в'язниці.
Також у випуску:
А на Львівщині за минулу ніч через негоду були знеструмлені два десятки населених пунктів.
Унаслідок перестрілки під Житомиром одна людина загинула, ще шестеро поранені. Інцидент стався в місті Олевськ.
Росія перекинула в анексований Крим новітні зенітно-ракетні установки "Тріумф".
Джерело: 24 Канал
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